شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين تتحول للربحية بالربع الثاني 2020 لانخفاض تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الثانوية لشركة تكوين المتطورة للصناعات، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 18.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 2.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من انخفاض ايرادت المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 292.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 319.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك تراجعت خسائر الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 8.8 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 25.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 18.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر 12.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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