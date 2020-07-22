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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتقاعدين في السعودية بـ 40.8 ألف متقاعد في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أن عدد المتقاعدين بلغ نحو 945.2 ألف متقاعد، بنهاية 2019، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.
وأوضح التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بزيادة قدرها 6%، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى، بحسب صحيفة البلاد.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على المتقاعدين نحو 852.8 مليار ريال حتى نهاية 2019م، تم صرف 78.2 مليار ريال منها في العام الأخير، بنسبة انخفاض قدرها 1%.
كما أظهر التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور شكل الغالبية العظمى من إجمالي عدد المتقاعدين ما يمثل نسبة 88%، إذ بلغ عددهم نحو 833 ألف بزيادة قدرها 4% ، بينما بلغت نسبة المتقاعدات الإناث 12% من إجمالي المتقاعدين، ما يعادل نحو 112.2 ألف متقاعدة بزيادة قدرها 6% .
ومؤخراً، وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.
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