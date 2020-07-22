شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 0.7000، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي التالي عند 0.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد