شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الطفيف ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة الصاعدة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 45.00 ثم 46.35 كمحطات رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 42.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد