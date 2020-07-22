شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط لاختبار أرضية الدعم التي شكّلها فوق 41.40، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر باكتساب العزم الإيجابي، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 43.05 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 41.40 ثم 40.65 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.65 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد