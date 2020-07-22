شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط تصحيحي هابط قوي واقترب من حاجز 21.00 دولار، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تماسك السعر دون 21.90 وكسر 21.30 سيدفع السعر لمواصلة الموجة التصحيحية الهابطة وتحقيق أهداف سلبية إضافية تبدأ عند 20.85 وتمتد إلى 20.40، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 21.90 لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 23.00 كمحطة إيجابية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.00 والمقاومة 23.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد