شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد ملامسة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، في إشارة لتوجه السعر لاختبار محتمل لدعم هذه القناة حول 1820.00 قبل العودة للارتفاع من جديد، مع الإشارة إلى أن كسر 1845.00 سيؤكد استمرار الانخفاض بقية اليوم، بينما يحتاج السعر لاختراق 1865.00 لإعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1920.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد