شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي ليقترب من اختبار أرضية الدعم المحورية الأولى 1.2630، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1.2515 كهدف سلبي تالي.

بالمقابل، التماسك فوق 1.2630 سيقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد الذي يستهدف اختراق 1.2777 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2930 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد