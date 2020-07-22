شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية بعد أن وجد مقاومة قوية عند 1.1550، مما قد يجبر السعر على الانخفاض بشكل مؤقت خلال الجلسات القادمة واختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة قبل العودة للارتفاع.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 1.1420 ثم 1.1365 والثبات دونها، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.1715.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1470 والمقاومة 1.1650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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