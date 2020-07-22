شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى 18 شهرا بفضل التحفيز المالي الضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى 18 شهرا ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا ،وإطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي الضخم لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1546$ الأعلى كانون الثاني/يناير 2019 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1526 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1521$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 4 حزيران/يونيو الماضي ، بعد نجاح قمة الاتحاد الأوروبي.

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بعد قمة عسيرة ومفاوضات شاقة استمرت لنحو خمسة أيام ، أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا "تاريخيا" بشأن إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وصف رئيس المجلس الأوروبي "شار ميشيل" الاتفاق الذي جري التوصل إلى فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بأنه لحظة محورية لأوروبا ،وأن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة فى أوقات صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأوروبيين.

تبلغ قيمة الصندوق نحو 750 مليار يورو ، سوف تعكف المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي " على جمعها من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ،وذلك فى تضامن مالي غير مسبوق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

ومن ناحية أخرى ،يضغط سلبا على مستويات العملة الأمريكية شكوك حول إطلاق تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، بسبب الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الجولة المقبلة من الإغاثة من فيروس كورونا المستجد.