«لينكد إن» تعتزم إلغاء 960 وظيفة

تعتزم شركة «لينكد إن» إلغاء وظائف نحو 6% من القوى العاملة العالمية؛ حيث إن وباء «كورونا» له تأثيرات مستمرة على الطلب على التوظيف.

وقالت الشركة في بيان، أول من أمس الاثنين، إنه بعد أسابيع من المناقشات، توصل الفريق التنفيذي إلى قرار صعب يتمثل في خفض 960 وظيفة أو 6% من العاملين في أقسام المبيعات والتوظيف.

(وكالات)