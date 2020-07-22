"الاتصالات": تدريب 3200 شاب على علوم البيانات والذكاء الاصطناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقيع الوزارة اتفاقية مع جامعة فرنسية للتعاون بمجال التدريب في تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بهدف خلق قاعدة عريضة من المتدربين بهذه المجالات.
وأضاف الوزير، بأن الاتفاق يتضمن تدريب مكثف لنحو 160 مدرب بالمرحلة الأولى على أن يتم بدأ أول ورشة عمل في سبتمبر المقبل.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه عقب الانتهاء من تدريب المدربين على تخصصات علوم البيانات و الذكاء الاصطناعى، سيكون عليهم تدريب مجموعات من الشباب على هذه التخصصات و التي توليها الدولة اهتماما كبيرا حيث سيقوم كل مدرب بتدريب 20 متدربا جديدا. ما يشير بأن إجمالي المتدربين سيصل إلى نحو 3200 شاب وفتاة.
كان الدكتور عمرو طلعت قد صرح في وقت سابق، إنه تم زيادة حجم المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 آلاف إلى 13 في عام 2019، وارتفع إلى 100 ألف في العام الحالي، ويتم التدريب عبر برامج عالمية كما تم التعاقد مع 10 إلى 12 شركة عالمية متخصصة في مسارات مختلفة لتدريب الشباب.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، بأن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب مع شركات عالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم، مشيرا إلى مبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المستهدف تدريب 100 ألف شاب عن بعد بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، من خلال 12 مساراً تدريبياً الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلى والعالمى.
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