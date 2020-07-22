شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 22-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 136.45 مقتربا بذلك من الهدف الرئيسي الأول والمتمثل بمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز حول 136.65, الارتداد السلبي الحالي لن يؤثر على المسار الصاعد نظراً لتمركز التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

مما سبق, وبثبات الدعم الرئيسي الممتد حاليا نحو 134.00 سنبقى على توقعنا الصاعد ولنشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز الحالي والوصول نحو المحطة الإيجابية التالية المتمثلة بمستوى 137.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.25 و 137.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد