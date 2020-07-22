اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع- تحليل - 22-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة لابتعاده عن الدعم الإضافي المستقر عند 121.55, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره ضمن مستوى تشبع الشراء, يدعونا لترجيح تجاوز السعر قريبا لمستوى 123.70 ليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل المزيد من الأهداف والتي تبدأ من 124.40 وصولا نحو 125.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.60 و 123.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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