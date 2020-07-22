شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتجاوز المتوسط المتحرك– تحليل - 22-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بتشكيل موجه صاعدة قوية ليستقر من خلالها فوق المتوسط المتحرك 55 والذي طالما شكّل بدوره حاجز قوي عند 865.00 معترضا المحاولات الصاعدة, حاليا وباستمرار ثبات السعر فوق هذا الحاجز, نتوقع استئنافه للهجوم الصاعد ليحاول ملامسة الهدف الأول المستقر عند 915.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 980.00 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 860.00 و 915.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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