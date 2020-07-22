شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الحاجز– تحليل -22-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتشكيله يوم أمس لموجه صاعدة جديدة مقتربا بذلك من الحاجز المستقر عند 3.000, استئناف تسجيل الأهداف يتطلب اختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه ليعزز ذلك من فرص الوصول نحو 3.1200 ومن ثم لننتظر ملامسته للقمة المستقرة عند 3.3100 خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن محاولة تغيير المسار الصاعد قائم على محاولة تسلل السعر دون الدعم الرئيسي والممتد حاليا نحو 2.7800, أما استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تحقيقه قريبا للاختراق المطلوب سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8800 و 3.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد