شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 106.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.80 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.89، بينما حقق الأدنى له عند 106.71.

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هذا وتابعنا كشف ماركيت عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 42.6 مقابل ما قيمته 40.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى ما قيمته 39.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاع 24.5% إلى نحو 4.77 مليون منزل مقابل تراجع 9.7% عند نحو 3.91 مليون منزل في أيار/مايو الماضي.