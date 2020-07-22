شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها منذ مطلع 2019 أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ العاشر من كانون الثاني/يناير 2019، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 أمام الدولار الأمريكي ووسط شح البيانات الاقتصادية عن اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1541، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1527 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عام ونصف عند 1.1547، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1524.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاع 24.5% إلى نحو 4.77 مليون منزل مقابل تراجع 9.7% عند نحو 3.91 مليون منزل في أيار/مايو الماضي.