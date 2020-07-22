شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في أكثر من أربعة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 27 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من اليوم ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ منذ 27 من أيلول/سبتمبر 2018 وذلك وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.29% لتتداول حالياً عند 880.18$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 882.77$ للأونصة، للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 883.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 95.14 مقارنة بالافتتاحية عند 95.11.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاع 24.5% إلى نحو 4.77 مليون منزل مقابل تراجع 9.7% عند نحو 3.91 مليون منزل في أيار/مايو الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل عن تشككه في الوصول إلى فاتورة إنقاذ جديدة قبل انتهاء بعض المزايا الحالية، وجاء ذلك وسط تحول تركيز المستمرين إلى المفاوضات القائمة في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بين الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي حيال التشريع المرتقب لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الجهود متواصلة لتطوير لقاح فعال وآمن، موضحاً أن أزمة كورونا ستتجه نحو الأسوأ ثم ستتحسن الأمور مرة أخرى، ويذكر أن الأنباء توالت في مطلع هذا الأسبوع عن كون التوصل إلى لقاح للفيروس التاجي بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-أن-تيك الألمانية عن نتائج إيجابية مبكرة حول اللقاح المشترك.

كما تابعنا الاثنين الماضي أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا البريطانية استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، أشادت به منظمة الصحة العالمية وبنتائجه الإيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج للمزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.63 مليون ولقي 607,781 شخص مصرعهم في 216 دولة.