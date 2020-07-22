شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان السعودي: 550 ألف قرض مدعوم خلال الأعوام الـ 5 المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع ماجد الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالسعودية، ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس شركة ضمانات لتذليل التحديات أمام التمويل، مبينا أن قروض وزارة الإسكان تمثل 94 % من القروض الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهي عقود مدعومة من "الإسكان" و6 % هي عقود أخرى، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين تسجيل 36 ألف عقد بمعدل 18 ألف عقد شهريا، موضحا أن شركة إعادة التمويل التي تعمل على شراء المحافظ، قامت أخيرا بشراء محفظة بقيمة ثلاثة مليارات ريال من صندوق هيئة التقاعد.

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ونوه إلى أن هدف العام الجاري في عملية شراء المحافظ هو الوصول إلى 20 مليار ريال، متوقعا أن يصل العام المقبل إلى ضعفي هذا الرقم والسعي إلى أن تكون هناك سوق صكوك تمويلية في هذا المجال.

وكشف صندوق التنمية العقارية السعودي، يوم الاثنين الماضي، عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

وأشار الصندوق في بيان سابق على موقعه الرسمي إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني"، منذ إعلان برنامج التحول إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2019 بلغت نحو 13.151 مليار ريال.