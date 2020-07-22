شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني السعودي تؤكد عدم وجود تاريخ مُحدد بعد لاستئناف الرحلات الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت هيئة الطيران المدني السعودي، أنه لا يوجد تاريخ مُحدد حتى الآن بشأن استئناف الرحلات الدولية، من وإلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة. وأهابت الهيئة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

وتتجه السعودية في الفترة المقبلة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، كما أنها اتخذت مؤخرا خطوات قد تُنشط السياحة ومن ثم حركة الطيران السياحي حيث كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر، دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.