شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين القابضة: نتوقع إصدار القوائم المالية المطلوبة خلال الأسابيع القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة اللجين القابضة أن يتم إصدار القوائم المالية المطلوبة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية إنها حصلت في 20 يوليو الجاري على تأكيد الإدارة التنفيذية لشركة ناتبت (التابعة) بقرب الانتهاء من معالجة المسببات والأخطاء الإدارية والقانونية التي أدت لتأخر الرد على استفسارات المراجع الخارجي، من قبل الإدارة السابقة لشركة ناتبت، وهو ما أدى إلى سحب المراجع الخارجي لشركة ناتبت تقريره للقوائم المالية لعام 2019م.

وأضافت الشركة أن هذا ترتب عليه تأخير القوائم المالية لعام 2019، والربع الأول والربع الثاني لعام 2020 لشركة ناتبت، وعدم التمكن من إصدار القوائم المالية لشركة اللجين القابضة لنفس الفترة.

وذكرت الشركة أن إدارة شركة ناتبت تتوقع الانتهاء من الوفاء بجميع متطلبات المراجع الخارجي للشركة بنهاية شهر يوليو الحالي، علماً بأنه يتم تزويد المراجع الخارجي لشركة ناتبت بجميع متطلباته، والإجابة عن استفساراته أولا بأول.

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وذكرت شركة ناتبت أنها طلبت من المراجع الخارجي للشركة سرعة التجاوب مع الشركة وإصدار القوائم المالية المتأخرة لشركة ناتبت وذلك لعام 2019م والربع الأول والربع الثاني من عام 2020، بأسرع وقت ممكن لما للتأخر في إصدارها من آثار سلبية على شركة اللجين القابضة ومساهميها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 191.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019، يعود إلى زيادة حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (أعلى من العام الماضي بمبلغ 87 مليون ريال).

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 8.3% إلى 23.73 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 25.9 مليون ريال في العام 2018.