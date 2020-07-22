شكرا لقرائتكم خبر عن كوانسيا كابيتال: انتظار نتائج الشركات الكبرى يسيطر على أداء السوق السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ماجد كبارة، المؤسس والمدير التنفيذي في كوانسيا كابيتال، إن الربع الثاني من العام الجاري بالسوق السعودي كان استثنائيا في كل المعايير، وترك تأثيرا سلبيا على بعض القطاعات.

وأشار كبارة إلى أنه أثر إيجابي أيضا في تعوّيد الشركات على العمل عن بعد، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وهذا دعم شركات الاتصالات ولذلك انعكس هذا على نتائج موبايلي، التي تدعمت من زيادة الطلب عبر التعليم عن بعد والعمل عن بعد، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن الانتظار لنتائج الشركات الكبرى يسيطر حاليا على أداء سوق الأسهم السعودية، للتأكد من قدرة تلك الشركات على الارتداد في الأداء واستعادة أرباحها التي كانت تسجل قبل مرحلة كورونا.

Advertisements

ووصف الاتجاه العام للسوق بأنه مبالغ به بوجه عام، منوها على أن ارتفاع تقييم البتروكيماويات الذي يعد بين أغلى القطاعات في السوق، وهو ما يؤثر بدوره على تقييم السوق السعودي.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، بنسبة 0.54% ليربح 39.9 نقطة ويصعد إلى مستوى 7417 نقطة بتداولات زادت على 6.5 مليار ريال.

وحاليا، يحافظ مؤشر السوق على مستواه فوق 7417 نقطة مع توالي إعلانات نتائج إيجابية من شركات مهمة مثل شركة "البحري" التي قفزت نتائجها 1570% محققة أكثر من 760 مليون ريال أرباحاً صافية في الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب نتائج إيجابية من شركة "موبايلي"، ما يشكل نقطة تحول في نتائجها.