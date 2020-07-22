شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موبايلي: استخدام البيانات والخدمات الأرضية ارتفعا بنسبة 50% بسبب الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، إن استخدام البيانات ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث حقق ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% خلال الفترة الماضية والخدمات الأرضية قفزت بنفس النسبة تزامنا مع تداعيات كورونا والإغلاق في معظم مدن المملكة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف البدران أن التوقعات المستقبلية صعبة حالياً لكن استراتيجيتهم في موبايلي في 2020 هي استراتيجية نمو ونحن حريصون على أن يكون النمو على كل المستويات والخدمات، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن نتائج الربع الثاني اصطدمت بالمتغيرات الحالية بفعل الجائحة لكن الشركة مستمرة بإستراتيجية النمو خلال السنة، مبينا أن إيرادات الشرائح المؤقتة للحج والعمرة توقفت بشكل كامل، وتراجعت إيرادات التجوال الدولي للصفر.

ولفت إلى أن هذه التراجعات متفاوتة من شهر لشهر والتوقف يعود لظروف الجائحة على قطاع الأعمال بشكل عام.

وكشفت النتائج المالية الأولية للشركة المُعلنة يوم الإثنين الماضي، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 389.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 185 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 3.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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