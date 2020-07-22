شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين بأسيوط بنهاية العام وتقليل الاستيراد 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه سيتم الانتهاء من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول قبل نهاية العام الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أنه من المتوقع مع تشغيل مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، أن تخفض معدلات استيراد البنزين بنسبة تتراوح بين 15- 20 % من المعدلات الحالية.

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وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة ويهدف لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

ويعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع خلال الفترة الحالية والتى تهدف لزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ومن ضمن تلك المشروعات توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3مليار دولار ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار وكذلك إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.