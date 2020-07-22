شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-7-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة وذلك في محلات الجزارة والهايبر ماركات ، حيث سجلت اللحوم الضأن 130- 160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها أسعار البرجر البلدى فسجلت 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها ، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

فيما استقرت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

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والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تتابع حملاتها البيطرية التفتيشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.