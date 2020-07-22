شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء لتلحق بنظرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية اليوم الأربعاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية والتي اختتمت تداولات جلسة الأمس على تباين في الأداء وسط الشكوك حيال توقيت برنامج التحفيز الجديد المرتقب في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد منذ قليل صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4% مقابل 16.9% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.1%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 42.6 مقابل 40.1 والتي عدلت من 37.8 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 39.6.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل عن تشككه في الوصول إلى فاتورة إنقاذ جديدة قبل انتهاء بعض المزايا الحالية، وجاء ذلك وسط تحول تركيز المستمرين إلى المفاوضات القائمة في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بين الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي حيال التشريع المرتقب لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الجهود متواصلة لتطوير لقاح فعال وآمن، موضحاً أن أزمة كورونا ستتجه نحو الأسوأ ثم ستتحسن الأمور مرة أخرى، ويذكر أن الأنباء توالت في مطلع هذا الأسبوع عن كون التوصل إلى لقاح للفيروس التاجي بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-أن-تيك الألمانية عن نتائج إيجابية مبكرة حول اللقاح المشترك.

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كما تابعنا الاثنين الماضي أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا البريطانية استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، أشادت به منظمة الصحة العالمية وبنتائجه الإيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج للمزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.63 مليون ولقي 607,781 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.10% ليخسر 1.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,581.19، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.24% ليخسر هو الأخر 55.47 نقطة ويصل إلى المستوى 22,828.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.32% ليربح 61.99 نقطة ويصل إلى المستوى 4,753.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.08% ليربح هو لأخر 35.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,356.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.32% ليربح 83.10 نقطة ويصل إلى المستوى 25,718.76، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.38% ليربح هو الأخر 8.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,237.26.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفاع بنسبة 0.11% ليربح 13.48 نقطة ويصل إلى المستوى 11,750.21، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.04% ليخسر 64.10 نقطة ويصل إلى المستوى 6,092.20.