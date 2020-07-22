شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي بالقرب من الأعلى له في 15 شهراً أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7136 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7128، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7145، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7123.

Advertisements

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تراجعاً 0.4% إلى ما قيمته 107.1 مقابل ارتفاع 0.9% عند ما قيمته 107.5 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت قراءة مؤشر الثقة في الاقتصاد اتساع التراجع إلى 0.5% لما قيمته 104.0 مقابل 2.6% عند 104.5 في نيسان/أبريل.

وجاء ذلك قبل أن نشهد منذ قليل صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4% مقابل 16.9% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاع 24.5% إلى نحو 4.77 مليون منزل مقابل تراجع 9.7% عند نحو 3.91 مليون منزل في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.