شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9351 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 0.9230 ثم 0.9187 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9351 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9250 والمقاومة 0.9380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط