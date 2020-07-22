شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7064 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.7200.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الرئيسية الصاعدة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يجتاز الهدف – تحليل - 22-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.