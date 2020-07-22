شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7064 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.7200.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الرئيسية الصاعدة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد