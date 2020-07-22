شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبتعد عن الدعم – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة يوم أمس واقترب من حاجز 45.00، ليدعم فرص استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 46.35 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 42.80 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد