شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعيد الاختبار – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار للمقاومة المخترقة سابقاً والتي تتحول إلى دعم الآن عند 41.40 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار التوجه نحو هدفنا التالي 43.05، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى يعتبر مفتاح إيجابي مهم لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 40.65.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.65 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد