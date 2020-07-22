شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحقق سعر الفضة اندفاعات صاعدة قوية جديدة، حيث يفتتح اليوم بارتفاع حاد ليقترب من حاجز 23.00 دولار، متأثراً بتصريحات الرئيس الأمريكي حول سوء وضع فايروس كورونا وعدم تحسّن الأوضاع في الولايات المتحدة، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، ليصل الهدف التالي إلى 23.00.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 21.30 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.90 والمقاومة 23.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.