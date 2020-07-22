شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحقق سعر الفضة اندفاعات صاعدة قوية جديدة، حيث يفتتح اليوم بارتفاع حاد ليقترب من حاجز 23.00 دولار، متأثراً بتصريحات الرئيس الأمريكي حول سوء وضع فايروس كورونا وعدم تحسّن الأوضاع في الولايات المتحدة، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، ليصل الهدف التالي إلى 23.00.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 21.30 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.90 والمقاومة 23.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد