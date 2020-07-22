شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية مع افتتاح اليوم ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1870.00، ونرجّح استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى القمة التاريخية المسجّلة عند 1920.80 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1870.00 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً لاختبار مناطق 1820.00 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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