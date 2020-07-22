شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بقوة يوم أمس ليتجاوز هدفنا الأول 1.3500 ويستقر قرب حاجز 1.3400 الآن، مما يدعم سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3362.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3612 لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3350 والمقاومة 1.3500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط