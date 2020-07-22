شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 106.44، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 107.68 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.90 والمقاومة 107.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط