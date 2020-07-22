شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1.2777، ويواجه مقاومة قوية هناك، مما يجبره على تقديم تداولات جانبية الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 1.2930، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 1.2777 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض واختبار مناطق تبدأ عند 1.2630 وقد تمتد إلى 1.2515 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد