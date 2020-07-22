شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1.2777، ويواجه مقاومة قوية هناك، مما يجبره على تقديم تداولات جانبية الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 1.2930، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 1.2777 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض واختبار مناطق تبدأ عند 1.2630 وقد تمتد إلى 1.2515 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2830
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف – تحليل - 22-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.