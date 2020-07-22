شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف الثاني – تحليل - 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بمزيد من الارتفاع ليحقق هدفنا الثاني المنتظر عند 1.1550، ونرى بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث يتحرك السعر داخل قنوات صاعدة تدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن محطتنا التالية تصل إلى 1.1715.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.1420 والأهم فوق 1.1365.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1470 والمقاومة 1.1650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد