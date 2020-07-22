شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للملاحات: تشغيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء يزيد الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن تشغيل ملاحة سبيكة يساهم بشكل كبير فى إعادة الاتزان للشركة وزيادة الصادرات بشكل كبير، ولا سيما أن الملاحة المتوقفة بسبب الأوضاع الأمنية بشمال سيناء تمثل 85% من طاقة الشركة .

وتراجعت صادرات الملح للخارج، وكنتيجة مباشرة لتلك المشكلات تراجع استخراج الملح فى شركة النصر للملاحات من نحو 650 ألف طن سنويا العام المالى 2016-2017، إلى نحو 104 آلاف طن فقط العام المالى الماضى 2018-2019، بتراجع زاد على نصف مليون طن، حيث بلغ التراجع 546 ألف طن نتيجة توقف العمل فى ملاحة سبيكة بشمال سيناء.

أضاف الدكتور أسامة عبد العزيز ل" الخليج 365 " أن الأمل معقود على الشركة المصرية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بمختلف المحافظات فى ضوء السعى لزيادة مواردها وتعظيم عوائدها، وستقوم بإدارة الملاحات والمحاجر بمعرفتها خاصة ما يتعلق بمنح التراخيص وتجديدها، لافتة أنه سيتم الشركة تولى هذا الملف رسميا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل .

وأوضح أن صناعة الملح فى مصر تحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات لتعظيم عوائدها بشكل كبير خاصة مشروعات استخراج المعادن من المحلول المر بالملاحات وتصنيع الملح بدلا من تصديره خام لتحقيق قيمة مضافة .