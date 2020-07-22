شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية تدرس نقل شركة ناروبين من الكتلة السكنية لأرض طنطا للكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أنه جارى دراسة مصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك " ناوربين " لقطعة ارض بشركة طنطا للكتان، بحيث يتم إخراج مصانع شركة ناروبين من قلب الكتلة السكنية فى مدينة طنطا .

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاستغلال أصول شركة النصر الكاوتشوك ناروبين، خاصة ما يتعلق باستغلال مساحات الأراضى الفضاء ونقل المصانع فى شبرا وطنطا خارج الكتل السكنية، لما يساهم فى تحديث المصانع وتوفير ماكينات ومعدات جديدة تناسب التطور التكنولوجى فى العالم كله ولا سيما فى الصناعة .

أضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365" أن هناك لجنة فنية مختصة تقوم بدراسة نقل ناروبين لارض طنطا للكتان بحيث تقرر اللجنة مدى صلاحية هذا الأم رمن عدمه، فى إطار نقل الشركات من داخل الكتل السكنية والاستفادة من أرضها فى النشاط العقارى .

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يشار أن المهندس إبراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، أكد أن هناك خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة فى الشركة، سعيا لتطوير الشركة وإنشاء مصانع جديدة بعيدا عن الكتل السكنية، وذلك فى أقرب منطقة صناعية، لافتا أن الشركة لديها 22 فدان أراضى، وسط الكتل السكنية فى شبرا 12 فدان، وفى طنطا 10 أفدنه عبارة عن أرض المصنع الحالى.

وأشار إلى أنه جارى تغيير صلاحية تلك الأراضى من صناعى إلى عقارى سكنى وتجارى، للاستفادة منها مع دراسة نقل المصانع إلى أقرب منطقة صناعية سواء فى طنطا للكتان أو قويسنا لمصانع طنطا أو العبور أو أكتوبر لمصانع شبرا.