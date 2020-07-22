شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع معدل المواليد لـ180 ألف مولود فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع عدد السكان الذكور والإناث في مارس الماضي، حيث بلغ عدد الذكور 51.5 مليون نسمة، مقابل 50.7 مليون نسمة في شهر مارس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 800 نسمة، بينما بلغ عدد الإناث 48.6 مليون نسمة في مارس الماضي، مقابل 47.7 مليون نسمة في مارس عام 2019، بزيادة بلغت 900 ألف نسمة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المواليد حقق انخفاضا طفيفا في مارس الماضي، حيث بلغ نحو 180.3 ألف مولود، مقابل 183.9 ألف مولود في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 3.6 ألف مولود، وفي المقابل ارتفع عدد الوفيات بشكل طفيف أيضا ليسجل نحو 48.4 ألف مواطن في مارس الماضي، مقابل 47.8 ألف مواطن في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 600 مواطن.

وسجلت الساعة السكانية المعلقة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة في فبراير الماضي، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو 20.2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث" وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام 201، بلغ عدد الأسـر التي يرأسها شباب نحو مليوني و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي الأسـر.