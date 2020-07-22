شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.



إيقاف تداول 33 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 33 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبور للاستثمار العقاري، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اسيك للتعدين-اسكوم. إيقاف تداول 33 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 33 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبور للاستثمار العقاري، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اسيك للتعدين-اسكوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شركة النصر للأعمال المدنية، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، السويس للأسمنت، الدلتا للسكر، اميرالد للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، المجموعة المصرية العقارية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه. البورصة تربح 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 382.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.23%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.4 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 123.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 688 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سي إي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 70 ألف سهم، 920 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر-4)، 10 ملايين سهم، 412.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لصناعة الكيماويات، المصرية للمنتجعات السياحية، 114.3 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سي إي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 70 ألف سهم، 920 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر-4)، 10 ملايين سهم، 412.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لصناعة الكيماويات، المصرية للمنتجعات السياحية، 114.3 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي.





سي أي كابيتالأعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن زيادة بنك مصر حصته في الشركة من 7.3% إلى 10.16% بعدما اشترى 28.6 مليون سهم بسعر 3.99 جنيه بإجمالي 114.6 مليون جنيه، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركتي أرقام وبلتون لتداول الأوراق المالية.





العربية لحليج الأقطانأعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن بيع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، 10 ملايين سهم بالشركة بسعر 2.019 جنيه للسهم الواحد ليصل إجمالي الصفقة 20.2 مليون جنيه، وبذلك تنخفص نسبة مساهمتها من 12.46% إلى 8.69%.