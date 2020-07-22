شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 5420 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,388 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,444 نقطة