شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9396 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 9350 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,348 وبين مستوى المقاومة هو 9,444 نقطة