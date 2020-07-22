شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 201 فلس، الا انه اغلق الجلسة منخفضا عند مستوى 199 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 202فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى أول ثم 175 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 207 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 197.7 بينما مستوى المقاومة هو 200.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط