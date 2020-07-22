شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 24٫70 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 25 فلس، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 20 فلس، شرط عدم تجاوزه لمستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.1 بينما مستوى المقاومة هو 25.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط