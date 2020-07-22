شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 23٫50 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 24 فلس، وبالتزامن مع تداول المؤشر اسفل خط الصفر، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.1 بينما مستوى المقاومة هو 24.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط