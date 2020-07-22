شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 171 فلس، ليخسر بذلك معظم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، لذلك نتوقع إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 150 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 168.0 بينما مستوى المقاومة هو 176.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط