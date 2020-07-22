شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 345 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 330 فلس، كما شهد مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، مما تمكن السهم من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 365 فلس كمستوى أول ثم 380 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 330 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 340 بينما مستوى المقاومة هو 350 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط