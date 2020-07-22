سفن (SHIP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 22-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 345 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 330 فلس، كما شهد مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، مما تمكن السهم من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 365 فلس كمستوى أول ثم 380 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 330 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 340 بينما مستوى المقاومة هو 350 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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