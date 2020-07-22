شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 580 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 550 فلس، كما نلاحظ الدعم الايجابي المقدم من خلال مؤشر استوكاستيك، حيث اطلق إشارة شراء، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 620 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570 بينما مستوى المقاومة هو 590 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد