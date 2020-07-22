شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 580 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 550 فلس، كما نلاحظ الدعم الايجابي المقدم من خلال مؤشر استوكاستيك، حيث اطلق إشارة شراء، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 620 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570 بينما مستوى المقاومة هو 590 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.